Пожар в Кемерово: стало известно о подростках, которые могли поджечь ТЦ

Полиция получила данные подростков, которые могли устроить пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали более 60 человек.

Согласно этой версии, пожар начался после того, как подростки подожгли поролоновые кубики в игровом центре "Круча" на четвертом этаже здания. Эти подростки выжили, сообщает со ссылкой на неназванного сотрудника ТЦ радио "Серебряный дождь".

Ранее версию о поджоге игрового зала подростками приводил вице-губернатор Кузбасса Владимир Чернов. Аналогичную версию выдвигает телеграм-канал Mash. В игровом центре сказали, что к ним регулярно приходили неблагополучные подростки и вели себя "как в подъезде".

Неназванный охранник центра, как передает телеграм-канал Mash, рассказал, как выгнал на улицу около 10 подростков, которые не платили за игры. А вернувшись спустя несколько минут, увидел, что все уже было в дыму. По другой версии, причиной пожара могли стать свечи, которые зажгли во время детского праздника. Согласно третьей версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Как сообщал "Обозреватель", ранее появились список пропавших и первые фото жертв пожара в Кемерово.