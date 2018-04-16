Пожар в Кемерово: эксперты назвали причину трагедии

Причиной жуткого пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" послужило короткое замыкание электропроводки, которое случилось из-за протекания растаявшего снега через крышу.

К таким выводам пришли специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

"Замыкание, полагают эксперты, могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые "коротнули", – говорится в материале.

Отмечается, что первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.

"Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт", – отметили в издании.

По словам экспертов, для защиты от замыканий и токовой перегрузки, что приводит к перегреву электропроводки и последующему взрыву, используются автоматические выключатели, которые в тот день по неизвестным причинам не сработали.

"Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал", - отметили эксперты.

Как сообщал "Обозреватель", в российском Кемерово 25 марта вспыхнул пожар ТЦ "Зимняя вишня". В результате погибли 64 человека. Среди них - десятки детей.

Также выяснилось, что на третьем этаже ТРЦ находился контактный зоопарк. Все животные погибли. Во время пожара люди от безысходности выпрыгивали из окон.

По данным следственного комитета РФ, ручки дверей запасного выхода из кинозала были стянуты тросиком, похожим на велосипедный, с замком.