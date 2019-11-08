"Позер" и "идиот Кремля": в Польше ополчились на Макрона

В Польше президента Франции Эммануэля Макрона назвали "полезным идиотом Кремля" и "позером" после его высказываний о "смерти мозга НАТО".

Такие обвинения выдвинул журналист издания Wpost Якуб Мельник в своей статье. Ее перевод публикует сайт "ИноСМИ".

По его мнению, Макрон и сам не собирается помогать союзникам по Альянсу в критической ситуации.

Эммануэль Макрон "Взгляд"

"Он сам не собирается никому помогать, ведь Франции не угрожает военное нападение. Между тем для восточного фланга Альянса, то есть Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Румынии, такая угроза вполне реальна", - говорится в статье.

Автор также утверждает, что Макрон постоянно жалуется на обделенность в международной политике, поэтому ему следует дать шанс "выплакаться на публике".

"Оставим, однако, эти жалобы Макрона, ведущего себя, словно позер, которому не удается играть в международной политике такую важную роль, какую ему бы хотелось. Как каждый позер он распускает хвост, чтобы отвлечь внимание от собственных серьезных недостатков", – написал Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон заявил, что Европа должна восстановить диалог с Россией, несмотря на недоверие со стороны стран Балтии и Польши.

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