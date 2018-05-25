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Алексей Лебединский
Алексей Лебединский
Профессор Лебединский, музыкантВсе статьи автора

Поздравляю, дорогие соотечественники, доигрались

23т

Вся управляющая Россией шобла - террористы. Все, кто еще разговаривает с террористами и надеется на совесть, справедливость, гуманность, сострадание или любую другую добропорядочную составляющую в представителях ГД, СФ, правительства, в "избранном" президенте, его приближенных и корешах - тупорадужные идиоты.

Я вам говорю об этом с 2012 года по всем возможным каналам связи.

Не доходит - умрем все.

Дойдет быстро - еще успеем объединиться и изолировать от людей эту бандитскую свору.

Счет до реальной войны, которая неизбежно грядет по вине правителей России, пошел на дни.

Новости
Путину не удастся избежать наказания

Поздравляю, дорогие соотечественники, доигрались с драконом в игры дракона по правилам дракона.

Терпеливо ждать катастрофы или начать уничтожать зло - выбор один. Полагаю, что большинство выберет первое.

Быть всегда правым в своем пессимизме - отвратительно и безысходно. Но это отвращение все глубже и глубже.

С новым недобрым утром. Внутри страны начались аресты тех, кто вышел по зову Навального засветиться перед властями, продолжаются аресты тех, кто просто хочет свободы слова и выражает свое мнение. НАТО понимает е*анутость правительства России и подтягивает оборонительную технику к границам.

Новости
Чудовищные комплексы Путина

Пузырь горя и боли скоро лопнет и зальет тысячи, если не миллионы людей.

А мы все ждем, зарывая голову в песок и пытаясь радоваться мелочам, как бы не замечая быстрое вызревание глобальной чумы у нас над головой и под ногами.

Ну, подождем еще. Нальем чайку, покалякаем о погодке.

Сволота и ворье торжествуют надо всем светлым и добрым. Это - единственная константа в истории человечества.

Обнимаю.

P.S. "поддерживаю, но лайк не ставлю, Вы должны понимать, мы в России" - очень частые сообщения подобного характера в личку, это лишь полное подтверждение ситуации. Оправдываться не надо, друзья мои, ни передо мной, ни перед собой, ибо трусость - едва ли не главная путеводная звезда человеческой сущности.

Только тогда, когда трусость превращается в огромный панический страх, то панический страх в свою очередь может перерасти в бесстрашие, способное уничтожить зло. Ждем панического страха? Ага, он не за горами.

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Автор
Алексей ЛебединскийАлексей Лебединский
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Алексея Лебединского
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