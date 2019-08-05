Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

Позарились на Аляску? В США заявили о дерзкой провокации России

2.3т Читать материал на украинском

В США зафиксировали два противолодочных самолета-разведчика России, которые подлетели к берегам полуострова Аляска.

Об этом со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) пишет Business Insider. Инцидент произошел 1 августа.

По данным американских военных, речь идет о самолетах Ту-142, которые представляют собой модернизированную версию бомбардировщика Ту-95, оснащенную оборудованием для проведения подводной разведки и борьбы с субмаринами.

Новости
Российские разведчики ''спалились'' в небе близ Аляски: детали инцидента

В США заявили о дерзкой провокации России

В США заявили о дерзкой провокации России

По словам пресс-секретаря NORAD капитана ВВС США Камерона Хиллера, российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы предупреждения в западной части идентификационной зоны противовоздушной обороны и их никто не перехватывал.

"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве к западу от материковой части Аляски, и самолет ни разу не входил в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов", – сказано в сообщении NORAD в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2019 года силы противовоздушной обороны США перехватили четыре российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в районе Аляски.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
США
Тег
Россия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
11
9
Смешно
1
Интересно
7
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ш. Олег
Ш. Олег
17 июня российские Су-27 за один день дважды вылетали на перехват американских стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Один из них вплотную подошёл к границам РФ над Черным морем, второй — над Балтийским. И что? США позарились на Кубань и Калининградскую область? :)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Аляска- Россия!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
И в чем "дерзкая провокация"? Американские разведчики летают вблизи границ РФ. наши около их границ. Нормальный ответ на полеты амеров над Черным морем
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крымчанин Юрий, Шумерам этого не понять, они то не летают)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel