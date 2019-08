Позарились на Аляску? В США заявили о дерзкой провокации России

В США зафиксировали два противолодочных самолета-разведчика России, которые подлетели к берегам полуострова Аляска.

Об этом со ссылкой на Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) пишет Business Insider. Инцидент произошел 1 августа.

По данным американских военных, речь идет о самолетах Ту-142, которые представляют собой модернизированную версию бомбардировщика Ту-95, оснащенную оборудованием для проведения подводной разведки и борьбы с субмаринами.

По словам пресс-секретаря NORAD капитана ВВС США Камерона Хиллера, российские самолеты были идентифицированы с помощью радаров системы предупреждения в западной части идентификационной зоны противовоздушной обороны и их никто не перехватывал.

"Российский самолет оставался в международном воздушном пространстве к западу от материковой части Аляски, и самолет ни разу не входил в суверенное воздушное пространство Соединенных Штатов", – сказано в сообщении NORAD в Twitter.

North American Aerospace Defense Command identified a group of two Tu-142 Russian maritime reconnaissance anti-submarine warfare aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Thursday, Aug. 1, 2019.

The defense of Canada and the United States is NORAD's top priority. The Russian aircraft remained in international airspace west of mainland Alaska and at no time did the aircraft enter sovereign United States airspace.