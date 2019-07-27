"Поют полицаям путинский гимн!" Муждабаев едко высмеял протесты в Москве

Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев раскритиковал массовые протесты в Москве, начавшиеся 27 июля.
На своей странице в Facebook он заявил, что россияне "получают дубинкой по голове, добиваясь допуска на выборы фейковых оппозиционеров, мечта которых – стать частью системы рейха".
Кроме того, как отметил он, глобальных политических вопросов Московская городская дума не решает. Акцию протеста журналист назвал "двусмысленной и беспросветной".
Протест в Москве 27 июля
Deutsche Welle
"Скандировать "Мы не уйдем!" – и расходиться. Скандировать "Один за всех, и все за одного" – и бежать от полиции врассыпную, провожать взглядом тех, кого они винтят. Размахивать флагами рейха и хором петь полицаям путинский гимн, написанный Михалковым", – написал Муждабаев.
Айдер Муждабаев
facebook.com/ayder.muzhdabaev
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 июля в Москве начался митинг с требованием регистрации оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Во время акции россияне выкрикивали "Путин – ху*ло".
По данным журналистов, общее количество задержанных превысило 1000 человек.
Силовики очень жестко оттесняли протестующих. Людей толкали и били дубинками, заламывали руки, елозили лицом по асфальту.
Президент РФ Владимир Путин пока никак не отреагировал на происходящее.
Протест в Москве 27 июля
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест в Москве 27 июля
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест в Москве 27 июля
Telegram-канал "Протесты в мире"
Протест в Москве 27 июля
Telegram-канал "Протесты в мире"
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