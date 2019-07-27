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"Поют полицаям путинский гимн!" Муждабаев едко высмеял протесты в Москве

1.4т Читать материал на украинском

Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев раскритиковал массовые протесты в Москве, начавшиеся 27 июля.

На своей странице в Facebook он заявил, что россияне "получают дубинкой по голове, добиваясь допуска на выборы фейковых оппозиционеров, мечта которых – стать частью системы рейха".

Кроме того, как отметил он, глобальных политических вопросов Московская городская дума не решает. Акцию протеста журналист назвал "двусмысленной и беспросветной".

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Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Deutsche Welle

"Скандировать "Мы не уйдем!" – и расходиться. Скандировать "Один за всех, и все за одного" – и бежать от полиции врассыпную, провожать взглядом тех, кого они винтят. Размахивать флагами рейха и хором петь полицаям путинский гимн, написанный Михалковым", – написал Муждабаев.

Айдер Муждабаев

Айдер Муждабаев

facebook.com/ayder.muzhdabaev

Как сообщал OBOZREVATEL:

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Протест в Москве 27 июля

Протест в Москве 27 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

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Персона
Айдер Муждабаев
Место
Россия Москва
Теги
протест фотографии Новости России
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Dell Alex
Dell Alex
Да они тупые )) И трусы )))))))))) Что на них обращать внимание?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Да,умом россию не понять.
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