Появилось видео жуткой аварии во время строительства моста в России

В сети обнародовали видео крупного происшествия на строительстве международного моста из России в Китай через Амур.

"На строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран", - подписал ролик на своей странице в Twitter пользователь "Виталий С".

По информации местных СМИ, причиной ЧП стал внезапный паводок. После снижения уровня воды до приемлемого, разрушенные конструкции будут восстановлены, а работа по строительству - продолжена.

На строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран pic.twitter.com/JWB9MFje2j — Виталий С. (@vits2014) 22. Juli 2018

Пользователи соцсетей не перестают иронизировать над случившемся: "Обратите внимание - с китайской стороны НИЧЕГО не упало бл*дь и не утонуло!", "Даже кран утопился, увидя как у нас мосты строят".

twitter.com/vits2014

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Украина в ближайшее время планирует провести всеобъемлющую экологическую экспертизу по строительству Крымского моста и в случае подтверждения угрозы экологической катастрофы, обратится к странам Черноморского бассейна.