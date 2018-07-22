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Появилось видео жуткой аварии во время строительства моста в России

1.2тЧитать новость на украинском

В сети обнародовали видео крупного происшествия на строительстве международного моста из России в Китай через Амур.

"На строительстве международного моста через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ произошла авария: обрушились четыре пролета рабочего моста и утонул кран", - подписал ролик на своей странице в Twitter пользователь "Виталий С".

По информации местных СМИ, причиной ЧП стал внезапный паводок. После снижения уровня воды до приемлемого, разрушенные конструкции будут восстановлены, а работа по строительству - продолжена.

Пользователи соцсетей не перестают иронизировать над случившемся: "Обратите внимание - с китайской стороны НИЧЕГО не упало бл*дь и не утонуло!", "Даже кран утопился, увидя как у нас мосты строят".

twitter.com/vits2014

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Место
Россия
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Николаев Олег
Николаев Олег
Ой, классно, у кацапив кран втопылся. Слава Украине!
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