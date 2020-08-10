Появилось видео возможной гибели протестующего в Беларуси. 18+

Один человек, возможно, погиб в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске.

В сети опубликовано видео, как мужчина вцепился за кабину автозака, но не удержался и упал, а машина проехалась по нему колесами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Протестующие подбежали и унесли пострадавшего.

Видео 18+

Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83 — Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020

Напомним, об одном погибшем протестующем заявил представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", – сказал он.

Однако в МВД Беларуси заявили, что данных о погибших во время акций протеста нет. "У нас нет жертв", – подчеркнула представитель МВД Ольга Чамаданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть гибель человека.

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