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Появилось видео возможной гибели протестующего в Беларуси. 18+

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Мир
3,0 т.
В Беларуси автозак переехал протестующего

В Беларуси автозак переехал протестующего.

Один человек, возможно, погиб в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске.

В сети опубликовано видео, как мужчина вцепился за кабину автозака, но не удержался и упал, а машина проехалась по нему колесами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Протестующие подбежали и унесли пострадавшего.

Видео 18+

Напомним, об одном погибшем протестующем заявил представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", – сказал он.

Однако в МВД Беларуси заявили, что данных о погибших во время акций протеста нет. "У нас нет жертв", – подчеркнула представитель МВД Ольга Чамаданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть гибель человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

  • Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.

  • Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.

  • В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.

  • СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.

  • Читайте текстовую трансляцию о том, как прошли самые скандальные выборы президента Беларуси, по ссылке.

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