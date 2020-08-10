Появилось видео возможной гибели протестующего в Беларуси. 18+

В Беларуси автозак переехал протестующего.
Один человек, возможно, погиб в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске.
В сети опубликовано видео, как мужчина вцепился за кабину автозака, но не удержался и упал, а машина проехалась по нему колесами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Протестующие подбежали и унесли пострадавшего.
Видео 18+
Другой ракурс. Автозак сбил человека pic.twitter.com/6h76Q6kd83— Беларусь інфармацыі (@NEXTA_EN) August 9, 2020
Напомним, об одном погибшем протестующем заявил представитель правозащитного центра "Весна" Валентин Стефанович.
"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", – сказал он.
Однако в МВД Беларуси заявили, что данных о погибших во время акций протеста нет. "У нас нет жертв", – подчеркнула представитель МВД Ольга Чамаданова, когда ее попросили подтвердить или опровергнуть гибель человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по предварительным данным Центральной избирательной комиссии Беларуси, на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко.
Вместе с тем, его главная конкурентка Светлана Тихановская сообщила, что уверена в своей победе.
Вечером по всей Беларуси вспыхнули протесты. Во время разгона митингующих силовики стреляли резиновыми пулями. Трех раненых забрала "скорая". Также ОМОН применял свето-шумовые гранаты. Один из демонстрантов погиб.
В Министерстве внутренних дел Беларуси признали, что правоохранители применяли спецсредства против участников протестных акций в Минске.
СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" в Минске.
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