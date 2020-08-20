Появилось видео, снятое киллером вора в законе Лоту Гули за несколько минут до убийства

Киллер шел в нескольких метрах от известного азербайджанского вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули, по коридору гостиницы в турецкой Анталье и снимал свою жертву со спины.

Кадры опубликовал Telegram-канал "112". Съемка осуществлялась за 30 минут до убийства.

“Это не просто прогулка по гостинице, это последняя прогулка в жизни вора в законе Лоту Гули”, – написал "112".

По информации паблика, киллер Хан Бакинский снял это видео на камеру мобильного телефона в качестве отчета о том, что находится за спиной жертвы и готов к исполнению заказа.

Исполнитель убийства зашел в гостиничный номер своего патрона, где тот играл в карты и четыре раза выстрелил ему в затылок. Охрана Лоту Гули успела ранить киллера, а спустя некоторое время его задержала полиция.

Также отмечено, что преступление стало местью членов семьи Ровшана Ленкоранского – предполагается, что его убили по заказу Гули 18 августа 2016 года, ровно четыре года назад.

Киллер снимал Лоту Гули за 30 минут до убийства (Telegram-канал "112")

Преступление стало местью членов семьи Ровшана Ленкоранского (Telegram-канал "112")

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули. От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, он умер в больнице.