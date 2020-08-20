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Появилось видео, снятое киллером вора в законе Лоту Гули за несколько минут до убийства

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
3,5 т.
Перед убийством Лоту Гули в турецкой Анталии киллер снял жертву на видео

Перед убийством Лоту Гули в турецкой Анталии киллер снял жертву на видео.

Киллер шел в нескольких метрах от известного азербайджанского вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули, по коридору гостиницы в турецкой Анталье и снимал свою жертву со спины.

Кадры опубликовал Telegram-канал "112". Съемка осуществлялась за 30 минут до убийства.

“Это не просто прогулка по гостинице, это последняя прогулка в жизни вора в законе Лоту Гули”, – написал "112".

По информации паблика, киллер Хан Бакинский снял это видео на камеру мобильного телефона в качестве отчета о том, что находится за спиной жертвы и готов к исполнению заказа.

Исполнитель убийства зашел в гостиничный номер своего патрона, где тот играл в карты и четыре раза выстрелил ему в затылок. Охрана Лоту Гули успела ранить киллера, а спустя некоторое время его задержала полиция.

Также отмечено, что преступление стало местью членов семьи Ровшана Ленкоранского – предполагается, что его убили по заказу Гули 18 августа 2016 года, ровно четыре года назад.

Киллер снимал Лоту Гули за 30 минут до убийства

Киллер снимал Лоту Гули за 30 минут до убийства (Telegram-канал "112")

Преступление стало местью членов семьи Ровшана Ленкоранского

Преступление стало местью членов семьи Ровшана Ленкоранского (Telegram-канал "112")

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Турции расстреляли известного азербайджанского криминального авторитета, вора в законе Надира Салифова, известного в преступном мире как Лоту Гули. От ранений, полученных в результате четырех выстрелов из пистолета, он умер в больнице.

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