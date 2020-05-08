Двойники "умершего" Ким Чен Ына попали на видео
Опубликовано видео, на котором якобы показаны двойники диктатора КНДР Ким Чен Ына.
Запись была сделана во время испытаний северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-14 в июле 2017 года, пишет Daily Mirror.
На показанных кадрах изображены несколько человек, которые одеты в такую же одежду, в какой часто видят лидера Северной Кореи. Издание отмечает, что на записи присутствует настоящий Чен Ын, который общается с одним из своих "клонов".
Ким Чен Ын ездит со своими двойниками, чтобы избежать потенциального покушения на себя. Британское СМИ пишет, что недавнее появление лидера КНДР на публике якобы не опровергает информацию о его болезни или смерти.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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