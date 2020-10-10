Появилось видео "переговоров" Лукашенко с оппозицией в СИЗО

В сети появилась запись "переговоров" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с лидерами оппозиции, которые находятся в СИЗО.

Ролик 10 октября опубликовал Telegram-канал "Пул первого". Сама встреча состоялась утром субботы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Политик сказал, что "страна живет под лозунгом – даешь диалог" и посоветовал протестующим смотреть на проблему "шире".

"Я подумал, исходя из упреков ваших сторонников, что самые радикальные предложения по всем вопросам… Не надо зацикливаться только на Конституции… Половина здесь, как я понимаю, юристы и прекрасно понимают, что Конституцию на улице не напишешь…

Я смотрю на это шире, пытаюсь убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире", – сказал Лукашенко на встрече за круглым столом.

Отметим, видео не является цельным и передает речь Лукашенко "склейками". Возможно, некоторые высказывания незаконного главы Беларуси вырезали.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко ранее рассказал, что экс-кандидат в президенты Светлану Тихановскую якобы хотели сжечь, а он спас ее, отправил за границу и дал денег на жизнь.