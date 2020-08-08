Появилось ранее неизвестное видео со взрывом в Бейруте: люди в ужасе выбегали из церкви

Ударную волну от взрыва в Бейруте 4 августа засняли на еще одной свадебной церемонии.

Как сообщает российское видеоагентство Ruptly, кадры были сняты в церкви примерно в 17 км от эпицентра взрыва (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ударная волна выбила витражные окна в церкви и напугала гостей – они с криками выбегали из здания.

Сообщается, что никто из присутствовавших на свадьбе не пострадал.

Ruptly

Ruptly

Ruptly

Ранее OBOZREVATEL уже писал, что взрыв в Бейруте случайно попал на трогательное видео со свадьбы.

Также появилось еще одно свадебное видео, которое снималось в момент происшествия.