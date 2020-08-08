Появилось ранее неизвестное видео со взрывом в Бейруте: люди в ужасе выбегали из церкви

Взрыв в Бейруте прервал свадебную церемонию.
Ударную волну от взрыва в Бейруте 4 августа засняли на еще одной свадебной церемонии.
Как сообщает российское видеоагентство Ruptly, кадры были сняты в церкви примерно в 17 км от эпицентра взрыва (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Ударная волна выбила витражные окна в церкви и напугала гостей – они с криками выбегали из здания.
Сообщается, что никто из присутствовавших на свадьбе не пострадал.
Ruptly
Ruptly
Ruptly
Ранее OBOZREVATEL уже писал, что взрыв в Бейруте случайно попал на трогательное видео со свадьбы.
Также появилось еще одно свадебное видео, которое снималось в момент происшествия.
Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта.
Число погибших составило по меньшей мере 135, более 3,7 тыс. человек пострадали.
В больницах Бейрута не хватало места для раненых. Более 30 команд Красного Креста привлекли к работе на месте ЧП.
Согласно предварительным выводам силовых структур Ливана, во время сварочных работ в порту взорвались 2700 тонн селитры.
Разрушения города показали с высоты птичьего полета.