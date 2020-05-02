Появились свежие фото Ким Чен Ына после слухов о его смерти

Яра Дорош Мир 08:56, 2.05.2020 Обновлено: 13:41, 2.05.2020

В сети опубликовали фото лидера КНДР Ким Чен Ына, о смерти и болезни которого ходило много слухов, на церемонии открытия завода. Он впервые за несколько недель появился на публике.

О его посещении церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо написали ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) и газета "Нодон симун" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода
ЦТАК

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", – говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода
Нодон симун
Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода
Нодон симун
Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода
Нодон симун
Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода
Нодон симун
Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода
Нодон симун
Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода
Нодон симун

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