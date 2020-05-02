Появились свежие фото Ким Чен Ына после слухов о его смерти
В сети опубликовали фото лидера КНДР Ким Чен Ына, о смерти и болезни которого ходило много слухов, на церемонии открытия завода. Он впервые за несколько недель появился на публике.
О его посещении церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо написали ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) и газета "Нодон симун" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", – говорится в сообщении агентства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СМИ сообщило, что разведка США начала серьезную негласную проверку информации о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии в реанимации после хирургического вмешательства.
В сети начали обсуждать информацию о том, что лидер КНДР якобы умер.
Представители правительства Северной Кореи 21 апреля заявили, что им неизвестно о каких-либо признаках ухудшения здоровья Ким Чен Ына.
Ким Е Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, может заменить брата в случае его смерти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не знает о тяжелом состоянии Ким Чен Ына, однако если это так – желает ему скорейшего выздоровления.
Официальное новостное агентств КНДР заявило, что Ким Чен Ын, вероятно, находится "в глубокой медитации".
СМИ написали, что лидер КНДР якобы в вегетативном состоянии после операции на сердце.
В Северной Корее отреагировали на громкие слухи о якобы кончине лидера страны Ким Чен Ына после неудачной операции на сердце, заявив, что они не имеют под собой никаких оснований.