Появились свежие фото Ким Чен Ына после слухов о его смерти

В сети опубликовали фото лидера КНДР Ким Чен Ына, о смерти и болезни которого ходило много слухов, на церемонии открытия завода. Он впервые за несколько недель появился на публике.

О его посещении церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо написали ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Кореи) и газета "Нодон симун" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода ЦТАК

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", – говорится в сообщении агентства.

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода Нодон симун

Ким Чен Ын после слухов о смерти на открытии завода Нодон симун

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