Появились результаты теста Байдена после дебатов с зараженным COVID-19 Трампом

Тест не выявил коронавируса у кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Как написал политик в Twitter, он проверился вместе со своей супругой.

"Мы с Джилл получили негативный результат теста на COVID-19. Спасибо всем за беспокойство", – отметил Байден.

Политик также напомнил о противоэпидемических правилах. Он призвал людей носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Twitter Джо Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус обнаружили у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Они оба ушли на самоизоляцию.

Напомним, что за несколько дней до этого, 29 сентября, между Трампом и Байденом состоялись первые дебаты, во время которых политики устроили перепалку.