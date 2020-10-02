Появились результаты теста Байдена после дебатов с зараженным COVID-19 Трампом

Юрий Сергиенко Мир 19:45, 2.10.2020 Обновлено: 20:01, 2.10.2020

Тест не выявил коронавируса у кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

Как написал политик в Twitter, он проверился вместе со своей супругой.

"Мы с Джилл получили негативный результат теста на COVID-19. Спасибо всем за беспокойство", – отметил Байден.

Политик также напомнил о противоэпидемических правилах. Он призвал людей носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки.

Twitter Джо Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус обнаружили у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании. Они оба ушли на самоизоляцию.

Напомним, что за несколько дней до этого, 29 сентября, между Трампом и Байденом состоялись первые дебаты, во время которых политики устроили перепалку.

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