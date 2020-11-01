Появились первые итоги выборов в Грузии: кто вырвался в лидеры

На парламентских выборах в Грузии, состоявшихся 31 октября, лидирует партия власти "Грузинская мечта – демократическая Грузия".

По данным обработки ЦИК 86,35% протоколов, "Грузинская мечта" набирает 48,27% голосов.

У оппозиционного блока "Сила в единстве", в которое входит партия Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" – 26,64%.

В парламент также проходят партии "Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело – Мамука Хазарадзе", "Гирчи", "Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" и "Алеко Элисашвили – Граждане".

Партия "Единая Грузия" экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, выступающая за диалог с Россией, не преодолевает барьер в 1%.

Кроме того, в 15 из 30 одномандатных округов предстоит второй тур выборов.

Итоговая явка составила 56,11%.

Оппозиционные партии после объявления предварительных итогов выборов назвали их нелегитимными, заявив о тотальной фальсификации, и призвали сторонников собраться в центре Тбилиси в воскресенье на акцию протеста.

"Это были не выборы, это была война. Мы планируем выступить против присвоения власти "Грузинской мечтой", – передает Sputnik слова одного из лидеров "Единого нацдвижения" Ники Мелии.

Для того, чтобы утвердить правительство, "Грузинской мечте" необходимо не менее 50%. В противном случае оппозиция теоретически может сформировать коалицию и получит право на формирование правительства, а "Мечта" останется в меньшинстве.

Исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что партия получает 76 мандатов в парламенте, что дает ей право единолично сформировать будущее правительство.

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