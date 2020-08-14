Появились новые подробности об освобождении украинцев в Минске

Мирослав Семенюк Мир 13:55, 14.08.2020

Освобожденные волонтеры Костантин Реуцкий и Евгений Васильев добрались до посольства Украины в Минске.

Как сообщила в Facebook организация "Восток SOS", пока их жизни и здоровью ничто не угрожает.

"Однако, пока они не пересекут украинско-белорусскую границу и не окажутся дома, мы воздержимся от комментариев о произошедшем. Уверены, уже скоро вы сможете получить всю подробную информацию непосредственно от Евгения и Константина в Киеве", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что волонтеры просят немного покоя и отдохнуть, поскольку поспать последние 2 дня не удавалось достаточно.

"Мы искренне благодарны за профессиональную слаженную работу МИД Украины и посольства Украины в РБ, которые находились на постоянном контакте", – добавили в "Восток SOS".

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