Появились новые подробности об освобождении украинцев в Минске

Освобожденные волонтеры добрались до посольства Украины в Минске.
Освобожденные волонтеры Костантин Реуцкий и Евгений Васильев добрались до посольства Украины в Минске.
Как сообщила в Facebook организация "Восток SOS", пока их жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Однако, пока они не пересекут украинско-белорусскую границу и не окажутся дома, мы воздержимся от комментариев о произошедшем. Уверены, уже скоро вы сможете получить всю подробную информацию непосредственно от Евгения и Константина в Киеве", – говорится в сообщении.
В организации отметили, что волонтеры просят немного покоя и отдохнуть, поскольку поспать последние 2 дня не удавалось достаточно.
"Мы искренне благодарны за профессиональную слаженную работу МИД Украины и посольства Украины в РБ, которые находились на постоянном контакте", – добавили в "Восток SOS".
Скрин Facebook
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Беларуси против Реуцкого и Васильева было зарегистрировано уголовное производство. Мужчин подозревали в причастности к массовым беспорядкам, что грозило от трех до восьми лет заключения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на задержание в Беларуси двух украинских волонтеров и третьей гражданки Оксаны Алешиной. Он предупредил, что наше государство будет действовать жестко, защищая права своих людей.
14 августа Реуцкий и Васильева освободили. Реуцкий рассказал о пытках со стороны белорусских силовиков в следственном изоляторе.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение задержанных в Беларуси украинцев.
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