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13 мая • обновлено в 00:11
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Появились новые фото врача из Китая, который "почернел" от коронавируса

1.2т
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В Китае у двух пациентов с коронавирусом сильно потемнела кожа из-за побочных эффектов лечения. Один из зараженных заметил, что цвет медленно возвращается к норме после победы над болезнью.

Как пишет Daily Mail, доктора Ю Фан, который подхватил вирус в январе на работе, выписали из больницы в Ухани в начале мая. Как рассказал его представитель, тонус кожи у доктора был вызван антибиотиком, который он получил во время лечения.

Недавние видеозаписи доктора Ю показывают, что 9 мая медик выглядел намного здоровее и похожим на себя.

Появились новые фото врача из Китая, который "почернел" от коронавируса

Скриншот

Профессор Дуань Цзюнь, заместитель директора Департамента неотложной медицинской помощи в больнице дружбы Китай-Япония, заявил, что антибиотик, которым лечили пациента привел к гиперпигментации, но по мере выздоровления она будет исчезать.

Ранее медики заявляли, что повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму может вызывать почернение кожи.

Появились новые фото врача из Китая, который "почернел" от коронавируса

dailymail.co.uk

Появились новые фото врача из Китая, который "почернел" от коронавируса

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что около половины детей, госпитализированных с коронавирусом COVID-19, страдают от повреждения легких.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Китай
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