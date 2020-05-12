Появились новые фото врача из Китая, который "почернел" от коронавируса

В Китае у двух пациентов с коронавирусом сильно потемнела кожа из-за побочных эффектов лечения. Один из зараженных заметил, что цвет медленно возвращается к норме после победы над болезнью.

Как пишет Daily Mail, доктора Ю Фан, который подхватил вирус в январе на работе, выписали из больницы в Ухани в начале мая. Как рассказал его представитель, тонус кожи у доктора был вызван антибиотиком, который он получил во время лечения.

Недавние видеозаписи доктора Ю показывают, что 9 мая медик выглядел намного здоровее и похожим на себя.

Скриншот

Профессор Дуань Цзюнь, заместитель директора Департамента неотложной медицинской помощи в больнице дружбы Китай-Япония, заявил, что антибиотик, которым лечили пациента привел к гиперпигментации, но по мере выздоровления она будет исчезать.

Ранее медики заявляли, что повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму может вызывать почернение кожи.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что около половины детей, госпитализированных с коронавирусом COVID-19, страдают от повреждения легких.

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