Летели на виллу с девушками: появились кадры "перехвата" украинского бизнесмена во Франции

В сети появились кадры "перехвата" группы бизнесменов, среди которых – украинец, которые несмотря на карантин из-за коронавируса хотели прилететь в элитную виллу в Каннах (Франция) из Великобритании.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Видео и фото опубликовало Daily Mail. Журналисты отметили, что стоимость аренды особняка оценивается в 50 000 фунтов стерлингов за ночь. К нему направлялась группа из десяти человек: трех бизнесменов, трех молодых женщин и различного персонала.

Стоимость самой виллы под названием Alang Alang – 60 млн фунтов стерлингов.

Самолет, который арендовала группа Daily Mail

Известно, что группу остановили сотрудники таможни и полиции аэропорту Марсель-Прованс, запретив бизнесменам выходить из частного самолета.

После трех часов споров лайнеру приказали вернуться в Великобританию. Никто из "туристов" в результате не пересек границу Франции, поэтому штрафов они не получили. Однако, за незаконный перелет оштрафовали пилотов самолета.

Маршрут частного лайнера Daily Mail

При этом один из бизнесменов сказал Daily Mail, что они якобы направлялись на виллу, чтобы заключить коммерческую сделку, которая создала бы более 900 рабочих мест.

Мужчина утверждал, что, кроме трех миллиардеров, остальные в группе были телохранителями, секретарями и переводчиками.

Бизнесмен также сказал, что поездка была забронирована несколькими днями ранее, и обвинил французские власти в "глупости". "Проблема заключалась в глупом невежестве во времена COVID-19", – возмутился он.

Задержание самолета Daily Mail

Полиция в свою очередь сообщила, что мужчинам, прилетевшим с аэродрома Фарнборо в Хэмпшире, было по 40-50 лет. С ними на борту летели женщины в возрасте 20 лет, которых бизнесмены назвали сопровождающими, однако называть имена отказались.

Бизнесмены прилетели во Францию на самолете Embraer Legacy, стоимость аренды которого – 5 300 фунтов стерлингов в час. Три вертолета, которые были забронированы, чтобы доставить группу в особняк, не имели права на взлет.

Alang Alang Daily Mail

Полиция заявила, что один из членов группы нанял частный самолет в аэропорту и вылетел в Германию. Другие во главе с богатым хорватом, который живет в Лондоне и оплатил всю поездку, улетели обратно в Великобританию.

Alang Alang Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы смогут вернуть деньги за сорванный из-за коронавируса отдых у туроператора, но это займет несколько месяцев.