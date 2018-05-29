Появились имена и фото погибших в Сирии российских военных

Стали известны имена российских военных, погибших в Сирии 23 мая в районе Дэйр-Эз-Зор.

Их выяснили в расследовательской группе Conflict Intelligence Team (CIT). Так, по информации российских СМИ, на данный момент известно о гибели Вячеслава Кравченко и Дмитрия Вершинина, Александра Филимонова, старшего лейтенанта Сергея Елина, сержанта Игоря Михайлова и Кирилла Полищука. Предположительно, все они погибли 23 мая в районе Дэйр-Эз-Зор.

"Таким образом, количество погибших в бою составляет не менее шести человек. При этом Минобороны пока не назвало имена четверых военнослужащих, о гибели которых заявили в ведомстве. Поэтому неизвестно, кто из установленных шестерых россиян указан в числе официальных потерь", - сказано в сообщении.

В сети показали также фото некоторых из погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 мая, в результате атаки террористов ИГИЛ четыре российских военных погибли, еще трое военнослужащих ранены. Также появились данные о россиянах, убитых в Сирии несколько днями ранее - 23 мая. Их хоронили в закрытых гробах.