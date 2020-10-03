Появились фото и видео последствий ракетного обстрела жилых домов в Карабахе

Мирослав Семенюк Мир 11:27, 3.10.2020 Обновлено: 12:03, 3.10.2020

Город Степанакерт в Нагорном Карабахе со 2 октября подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу.

Информационный штаб Арцаха опубликовал последствия обстрела Степанакерта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В субботу утром после нескольких взрывов в Степанакерте объявлена воздушная тревога. Обстрел города продолжается, слышны звуки ударов. По предварительным данным, один человек погиб, 11 ранены.

Как пишет Telegram-канал Mash, во время попадания снаряда в один из домов, взрывной волной женщину выбросило с третьего этажа дома напротив – в то время, когда она развешивала белье. Она скончалась на месте.

Жители Степанакерта, в основном женщины и дети, стали стихийно покидать город и уезжать в Армению. Их вывозом занимаются местные таксисты и волонтеры из Еревана.

Степанакерт подвергается интенсивному артиллерийскому обстрелу
После нескольких взрывов в Степанакерте объявлена воздушная тревога
По предварительным данным, в Степанакерте один человек погиб, 11 ранены
Взрывной волной женщину выбросило с третьего этажа
Карта конфликта в Нагорном Карабахе
OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Мир

Смотрите также

NASA запустило ракету "Антарес", разработанную совместно с Украиной. Видео

Трамп заболел CОVID-19: что будет с Америкой и выборами

Врач назвал пациентов, у кого коронавирус никогда не вызовет осложнений

Зеленский разрешил вернуть огромные зарплаты чиновникам и менеджерам госкомпаний

Главврач больницы Киева: мы входим в историю коронавируса, волна может быть реактивной