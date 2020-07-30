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Появились фото и личные данные задержанных в Беларуси вагнеровцев

Мир
6,9 т.
Всего задержаны 33 боевика

Всего задержаны 33 боевика.

В сети появились анкеты, заполненные задержанными в Беларуси членами ЧВК Вагнера, а также фотографии, сделанные "службой безопасности" в лагере подготовки боевиков в Краснодарском крае РФ.

Как пишет "Новая газета", самый известный из задержанных – 42-летний Андрей Бакунович.

"Снайпер Бакунович принимал участие в боевых действиях в рядах Вагнера на территории самопровозглашенной Луганской народной республики с 2014 года, в январе 2015 года был серьезно ранен. Лечился в Луганске, затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа России. После выздоровления в составе "группы Вагнера" неоднократно вылетал в сирийские командировки. Данные экспертов ООН об участии Бакуновича в ливийских событиях нам подтвердить пока не удалось, но, учитывая его историю, это весьма вероятно", – говорится в материале.

Белорусская пресса, ссылаясь на Службу безопасности Украины, называет Бакуновича уроженцем Беларуси, имеющим как российское, так и украинское гражданство. Но согласно документам, Бакунович, хотя и имеет близких родственников в Брестской области, родился в Сибири. О его белорусском гражданстве достоверных сведений нет.

Паспорт Андрея Бакуновича

Паспорт Андрея Бакуновича novayagazeta.ru

Подтверждение серьезного ранения Бакуновича в 2015 году

Подтверждение серьезного ранения Бакуновича в 2015 году novayagazeta.ru

Справка о ранении Бакуновича

Справка о ранении Бакуновича novayagazeta.ru

Старший группы – Алексей Сапронов, 42 года, позывной "Моздок". До 2013 года – водитель в МВД РФ. У Вагнера тоже водитель, с осени 2014 года. Несмотря на неполное среднее образование, в ЧВК сделал карьеру.

Андрей Сапронов

Андрей Сапронов novayagazeta.ru

В переписке в мессенджере Сапронов – "старший группы"

В переписке в мессенджере Сапронов – "старший группы" Скрин видео

Анкета Сапронова

Анкета Сапронова novayagazeta.ru

Сергей Маслов, 31 год, "Артист". Родом из-под Калуги. Недоучившийся курсант пограничного института год провел прапорщиком в погранвойсках, еще год – бойцом в министерском ОМОНе "Зубр", а с 2012 года – мойщик машин, таксист, курьер. К Вагнеру в пулеметный расчет пришел весной 2016 года. Побывал в Сирии.

Сергей Маслов

Сергей Маслов novayagazeta.ru

Распорт Маслова с просьбой о зачислении в расчет "Корд"

Распорт Маслова с просьбой о зачислении в расчет "Корд" novayagazeta.ru

Рустем Зайдуллин, 45 лет, позывной "Салим". Из Башкирии. В 2001-2003 годах служил по контракту в разведке на территории Чечни, остальные годы – в частной охране. Как частный охранник, привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий. У Вагнера – не позднее 2015 года. В послужном списке Сирия, Украина.

Рустем Зайдуллин

Рустем Зайдуллин novayagazeta.ru

Анкета Зайдуллина

Анкета Зайдуллина novayagazeta.ru

Алексей Волгин, 45 лет, "Волга". Житель Старого Оскола, ветеран чеченской кампании 1999-2000 годов. Стрелок, водитель боевых машин. У Вагнера с августа 2014 года.

Алексей Волгин

Алексей Волгин novayagazeta.ru

Анкета Волгина

Анкета Волгина novayagazeta.ru

Сергей Павленко, 46 лет. Позывной "Знаменск", живет в Краснодаре. Майор запаса, воинская специальность – защита информации. В мирной жизни специалист по логистике. У Вагнера с 2016 года.

Сергей Павленко

Сергей Павленко novayagazeta.ru

Анкета Павленко

Анкета Павленко novayagazeta.ru

Ринат Каримов, 35 лет. "Аватар". Строитель из Челябинска. В 2015 году воевал у "Моторолы" в батальоне "Спарта", с весны 2016 года – у Вагнера.

Ринат Каримов

Ринат Каримов novayagazeta.ru

Тахир Бахтигараев, позывной "Фартовый", сорокалетний водитель из Перми. У Вагнера с начала 2015 года. Побывал в Сирии.

Паспорт Тахира Бахтигараева

Паспорт Тахира Бахтигараева novayagazeta.ru

Распоряжение Бахтигараева на случай гибели

Распоряжение Бахтигараева на случай гибели novayagazeta.ru

Владимир Ли, 31 год, позывной "Музыкант". Ростовский. Командир расчета крупнокалиберного пулемета. После увольнения из армии в 2010 году (разведчик-радист) подрабатывал без официального оформления поваром или строителем.

Владимир Ли

Владимир Ли novayagazeta.ru

Рапорт Ли

Рапорт Ли novayagazeta.ru

Похожий жизненный путь у Сергея "Люца" Щербакова из Астрахани, его земляка Дениса "Баяна" Харитонова, Павла Самарина из Нижегородской области.

Сергей Щербаков

Сергей Щербаков novayagazeta.ru

Денис Харитонов

Денис Харитонов novayagazeta.ru

Павел Самарин

Павел Самарин novayagazeta.ru

Об Александре Алтухове, Андрее Кожевникове и Рафике Танове столь подробных данных нет, известно, что они в составе "Вагнера" посещали Сирию.

"Прямых свидетельств о принадлежности к "группе Вагнера" Олега Дриги, Александра Руденко, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова, Александра Шубина, Игоря Шеломенцева, Андрея Токаренко, Федора Сергеева и Артема Шацкого у нас пока нет. Но эти бойцы столь неосторожно вели себя в социальных сетях, размещая свои фото с оружием, а иногда и в форме со знаками принадлежности к вооруженным формированиям ЛНР или ДНР, что попали на украинский сайт "Миротворец"... Участвовали они в украинских событиях в составе "Вагнера" или присоединились (если присоединились) к самой известной в России ЧВК позже – не установлено", – пишет издание.

Значимой информации об остальных мужчинах (Миляеве, Сидорове, Бубнове, Нижнике, Селихове, Фомине, Екимове, Сердюкове, Зяблицеве) не найдено.

Как сообщал OBOZREVATEL:

БеларусьЧВК Вагнерабоевики
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