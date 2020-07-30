Появились фото и личные данные задержанных в Беларуси вагнеровцев

В сети появились анкеты, заполненные задержанными в Беларуси членами ЧВК Вагнера, а также фотографии, сделанные "службой безопасности" в лагере подготовки боевиков в Краснодарском крае РФ.

Как пишет "Новая газета", самый известный из задержанных – 42-летний Андрей Бакунович.

"Снайпер Бакунович принимал участие в боевых действиях в рядах Вагнера на территории самопровозглашенной Луганской народной республики с 2014 года, в январе 2015 года был серьезно ранен. Лечился в Луганске, затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа России. После выздоровления в составе "группы Вагнера" неоднократно вылетал в сирийские командировки. Данные экспертов ООН об участии Бакуновича в ливийских событиях нам подтвердить пока не удалось, но, учитывая его историю, это весьма вероятно", – говорится в материале.

Белорусская пресса, ссылаясь на Службу безопасности Украины, называет Бакуновича уроженцем Беларуси, имеющим как российское, так и украинское гражданство. Но согласно документам, Бакунович, хотя и имеет близких родственников в Брестской области, родился в Сибири. О его белорусском гражданстве достоверных сведений нет.

Паспорт Андрея Бакуновича novayagazeta.ru

Подтверждение серьезного ранения Бакуновича в 2015 году novayagazeta.ru

Справка о ранении Бакуновича novayagazeta.ru

Старший группы – Алексей Сапронов, 42 года, позывной "Моздок". До 2013 года – водитель в МВД РФ. У Вагнера тоже водитель, с осени 2014 года. Несмотря на неполное среднее образование, в ЧВК сделал карьеру.

Андрей Сапронов novayagazeta.ru

В переписке в мессенджере Сапронов – "старший группы" Скрин видео

Анкета Сапронова novayagazeta.ru

Сергей Маслов, 31 год, "Артист". Родом из-под Калуги. Недоучившийся курсант пограничного института год провел прапорщиком в погранвойсках, еще год – бойцом в министерском ОМОНе "Зубр", а с 2012 года – мойщик машин, таксист, курьер. К Вагнеру в пулеметный расчет пришел весной 2016 года. Побывал в Сирии.

Сергей Маслов novayagazeta.ru

Распорт Маслова с просьбой о зачислении в расчет "Корд" novayagazeta.ru

Рустем Зайдуллин, 45 лет, позывной "Салим". Из Башкирии. В 2001-2003 годах служил по контракту в разведке на территории Чечни, остальные годы – в частной охране. Как частный охранник, привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий. У Вагнера – не позднее 2015 года. В послужном списке Сирия, Украина.

Рустем Зайдуллин novayagazeta.ru

Анкета Зайдуллина novayagazeta.ru

Алексей Волгин, 45 лет, "Волга". Житель Старого Оскола, ветеран чеченской кампании 1999-2000 годов. Стрелок, водитель боевых машин. У Вагнера с августа 2014 года.

Алексей Волгин novayagazeta.ru

Анкета Волгина novayagazeta.ru

Сергей Павленко, 46 лет. Позывной "Знаменск", живет в Краснодаре. Майор запаса, воинская специальность – защита информации. В мирной жизни специалист по логистике. У Вагнера с 2016 года.

Сергей Павленко novayagazeta.ru

Анкета Павленко novayagazeta.ru

Ринат Каримов, 35 лет. "Аватар". Строитель из Челябинска. В 2015 году воевал у "Моторолы" в батальоне "Спарта", с весны 2016 года – у Вагнера.

Ринат Каримов novayagazeta.ru

Тахир Бахтигараев, позывной "Фартовый", сорокалетний водитель из Перми. У Вагнера с начала 2015 года. Побывал в Сирии.

Паспорт Тахира Бахтигараева novayagazeta.ru

Распоряжение Бахтигараева на случай гибели novayagazeta.ru

Владимир Ли, 31 год, позывной "Музыкант". Ростовский. Командир расчета крупнокалиберного пулемета. После увольнения из армии в 2010 году (разведчик-радист) подрабатывал без официального оформления поваром или строителем.

Владимир Ли novayagazeta.ru

Рапорт Ли novayagazeta.ru

Похожий жизненный путь у Сергея "Люца" Щербакова из Астрахани, его земляка Дениса "Баяна" Харитонова, Павла Самарина из Нижегородской области.

Сергей Щербаков novayagazeta.ru

Денис Харитонов novayagazeta.ru

Павел Самарин novayagazeta.ru

Об Александре Алтухове, Андрее Кожевникове и Рафике Танове столь подробных данных нет, известно, что они в составе "Вагнера" посещали Сирию.

"Прямых свидетельств о принадлежности к "группе Вагнера" Олега Дриги, Александра Руденко, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова, Александра Шубина, Игоря Шеломенцева, Андрея Токаренко, Федора Сергеева и Артема Шацкого у нас пока нет. Но эти бойцы столь неосторожно вели себя в социальных сетях, размещая свои фото с оружием, а иногда и в форме со знаками принадлежности к вооруженным формированиям ЛНР или ДНР, что попали на украинский сайт "Миротворец"... Участвовали они в украинских событиях в составе "Вагнера" или присоединились (если присоединились) к самой известной в России ЧВК позже – не установлено", – пишет издание.

Значимой информации об остальных мужчинах (Миляеве, Сидорове, Бубнове, Нижнике, Селихове, Фомине, Екимове, Сердюкове, Зяблицеве) не найдено.

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