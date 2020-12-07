Появилась разгадка загадочных монолитов со всего мира. Фото

Загадочные серебристые монолиты, установленные в разных местах планеты, оказались работой американской арт-группы The Most Famous Artist.

Как пишет New York Post, сперва информацию о монолитах опубликовали в Instagram-странице, где сообщалась даже цена такого арт-объекта – 45 тысяч долларов.

Позже художники опубликовали проект создания монолита. Также была показана новая фигура, которую установили в Национальном парке Джошуа-Три (Калифорния, США).

"Могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода и предлагаем услуги по созданию подлинных арт-объектов в виде "монолитов". Пока что я не могу предоставить больше снимков, но обещаю сделать это в ближайшие дни и недели", – рассказал основатель арт-группы Мэтти Мо.

Отмечается, что соавтором монолитов также может быть фотограф Эрик Джунке, который ранее в сети публиковал снимки с очертаниями монолитов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пустыне штата Юта в США найден металлический монолит, похожий на реквизит фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.

Позже загадочный монолит исчез из Юты и был установлен в Румынии на холме Батча Доамней в городе Пьятра-Нямц.