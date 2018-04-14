Появилась первая реакция Сирии на атаку США и союзников

Сирия потребовала от международного сообщества осудить ракетные удары США, Великобритании и Франции по ее объектам.

Об этом пишут РИА Новости.

Сирия назвала агрессией действия стран Запада.

"Сирия требует от международного сообщества решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усугублению ситуации в мире и угрожает мировой безопасности",- заявили в министерстве.

Государственное сирийское агентство арабских новостей (SANA) отметило, что Сирия "столкнулась в субботу с трехсторонней агрессией, начатой США, Францией и Великобританией в окрестностях Дамаска и Хомса".

Известно, что воздушная оборона Сирии над Хомсом перехватила несколько ракет.

Сирийские вооруженные силы заявили, что США, Франция и Великобритания "выпустили 110 ракет, нацеленных на Сирию".

Как пишет "Россия 24", действия союзников осудили в Иране и Боливии.

В МИД Ирана считают, что "атака будет иметь негативные последствия для всего региона и мира".

Как сообщал "Обозреватель", стало известно, из какого оружия били США и союзники.