Повзрослели и выросли: главред NEXTA высказался о союзе Беларуси и России

Главный редактор Telegram-канала NЕХТА Роман Протасевич считает, что большинство белорусов не хотели бы объединения с Россией.

В интервью "Гордону" он рассказал, что уже выросло слишком много новых поколений, которые хотят жить в свободной стране.

"Я убежден, абсолютное большинство белорусов не хотели бы объединения с РФ, не хотели бы стать частью современной Российской империи или возрождать Советский Союз. Поколение, которое этого хотело, повзрослело, и выросло слишком много новых поколений, которые хотят жить в свободной стране, в открытом мире, путешествовать, развиваться", – сказал Протасевич.

По мнению журналиста, вхождение в состав России привело бы к потере суверенитета и не только.

"Я лично человек с прозападными взглядами и выступаю против углубленной интеграции и Союзного государства. То, как оно выглядит сейчас, для Беларуси означает не только потерю суверенитета, но и вхождение в состав страны, которая считается международным террористом и международным изгоем. Совершенно не хочется такой судьбы ни для своей страны, ни для белорусов", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время своего интервью "Гордону" Александр Лукашенко заявил, что белорусы не воспримут объединение с Россией даже при самых выходных условиях.