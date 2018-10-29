''Нагнетает истерию'': специалист из США указал на ущербность угроз России

Заявляя о подготовке России к войне с США, российское правительство повышает истерию внутри своей страны, тем самым отвлекая от экономических и других проблем в стране.

"Это игра на публику. Россия всегда к чему-то готовится, вся суть путинской власти – это постоянное нагнетание страха, постоянная мобилизация, особенно в связи с нарастающими проблемами в экономике и злополучной пенсионной реформой. Соответственно, Кремлю приходится еще больше повышать децибелы этой истерии по поводу внешних врагов, а Америка извечно была излюбленной мишенью", - сказал в комментарии OBOZREVATEL американский политолог Питер Залмаев.

По его словам, бюджет России, сопоставимый с бюджетом небольшой Голландии, никак не позволит ей конкурировать с США в гонке вооружений.

"Но пока ничто не мешает Путину продолжать бить себя в грудь, особенно, после заявлений Трампа, что "в любой войне мы вас в пух и прах разобьем". Поэтому сейчас Путину ничего не стоит одновременно делать такие заявления, а с другой стороны, это такая демонстрация силы на внутреннего потребителя", - говорит политолог.

Вместе с тем, Залмаев считает, что Америка и Россия смогут договорится, что касается Договора про ликвидацию ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которой Дональд Трамп угрожает выйти.

"Трамп обещает очередной саммит Путину, причем уже в Вашингтоне. Я думаю, что обе стороны, если они действительно хотят и готовы встретиться, то сохранение действия договора может стать единственным конкретным результатом их саммита", - отметил американский политолог.

"И если немного удариться в конспирологию, то вполне вероятно, что обе стороны, сознательно или нет, сейчас накаляют градус по поводу этого Договора, чтобы его сохранность действительно стала конкретным результатом их встречи", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти.