МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

''Нагнетает истерию'': специалист из США указал на ущербность угроз России

3.6тЧитать материал на украинском

Заявляя о подготовке России к войне с США, российское правительство повышает истерию внутри своей страны, тем самым отвлекая от экономических и других проблем в стране.

"Это игра на публику. Россия всегда к чему-то готовится, вся суть путинской власти – это постоянное нагнетание страха, постоянная мобилизация, особенно в связи с нарастающими проблемами в экономике и злополучной пенсионной реформой. Соответственно, Кремлю приходится еще больше повышать децибелы этой истерии по поводу внешних врагов, а Америка извечно была излюбленной мишенью", - сказал в комментарии OBOZREVATEL американский политолог Питер Залмаев.

Новости
США вооружили Европу до зубов: появились первые фото исторического груза

По его словам, бюджет России, сопоставимый с бюджетом небольшой Голландии, никак не позволит ей конкурировать с США в гонке вооружений.

"Но пока ничто не мешает Путину продолжать бить себя в грудь, особенно, после заявлений Трампа, что "в любой войне мы вас в пух и прах разобьем". Поэтому сейчас Путину ничего не стоит одновременно делать такие заявления, а с другой стороны, это такая демонстрация силы на внутреннего потребителя", - говорит политолог.

Вместе с тем, Залмаев считает, что Америка и Россия смогут договорится, что касается Договора про ликвидацию ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которой Дональд Трамп угрожает выйти.

Новости
''США спонсируют'': Лавров заговорил о смене режима в России

"Трамп обещает очередной саммит Путину, причем уже в Вашингтоне. Я думаю, что обе стороны, если они действительно хотят и готовы встретиться, то сохранение действия договора может стать единственным конкретным результатом их саммита", - отметил американский политолог.

"И если немного удариться в конспирологию, то вполне вероятно, что обе стороны, сознательно или нет, сейчас накаляют градус по поводу этого Договора, чтобы его сохранность действительно стала конкретным результатом их встречи", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Место
Россия
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
14
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
".. вся суть власти – это постоянное нагнетание страха, постоянная мобилизация, особенно в связи с нарастающими проблемами в экономике и злополучной пенсионной реформой..", - как всё это стало составной частью наших украинских реалий.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Идиоты сравнивают бюджеты. Умные сравнивают стоимости.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Есть такие люди, - их зовут кацапы, До всего есть дело, всё им по плечу, Учат, как сношаться, даже маму с папой, Пьют заместо пива, - конскую мочу. Раздают кацапы ценные советы, Ведь они всё знают, и во всём секут, Где чего случится вдруг на белом свете, А кацап незванный, - сразу тут как тут. Где его не просят, и не уважают, - Именно в то место сунет он свой хер, Хоть своей же властью вечно унижаем, - Он на всё согласен, словно пионер. Что же тут поделать, - это их привычка, - Лезть под одеяло, и в ночной горшок, Ведь кацапы, знамо, - и в пизде затычка, И к залупе лысой красный гребешок. Тягот и лишений не страшась нисколько, За весь мир кацапы призваны страдать, Всем они помогут, - во дворе вот только За собою мусор некому убрать. Жили бы нормально, как все люди в мире, Но кацап, однако, твёрдо убежден, Что ему мешает смыть говно в сортире Хитрый и коварный, подлый Вашингтон. Как же вы, болваны, жалки и нелепы, - Сами обосрались с головы до пят, До чего забавно наблюдать, как скрепы В ваших черепушках без мозгов скрипят. Между тем, имея кой-какой всё ж опыт, Пьяная Россия всё встает с колен, - Но не понимает, бедная, что в жопе Не духовный стержень, а кремлёвский член. В голове опилки и обрывки ваты, - Кто из вас ответит на такой вопрос, - Вдруг подохнет Путин, - вы ж не виноваты, Вы же ни при чём ведь, - ёханый колхоз? Что же вы за люди, - люди-человеки? Что же вам неймётся, в заднице свербит? - Будьте же вы, суки, траханы навеки С вашим "русским миром"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги