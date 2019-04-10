Повязали за сутенерство: во Франции взяли под стражу "главу представительства ДНР"

Во Франции был задержан по подозрению в сутенерстве "глава представительства ДНР" в Марселе Юбер Файяр.

Об этом сообщают со ссылкой на собственные источники "РИА Новости".

"У Юбера есть дети, которым надо помогать. Он потерял работу некоторое время назад и находился в несколько стесненных финансовых условиях. Вместе с тем, он повстречал женщину, украинку. Не могу сказать, какие у них были отношения, меня там не было. Но суть в том, что она предложила одолжить ему некую сумму денег", – рассказал источник.

Юбер Файяр Комсомольская правда

Юбер Файяр РИА Новости

Деньги были переданы и на следующее утро Файяра задержала французкая полиция. Ему сообщили о подозрении в сутенерстве.

"Глава представительства ДНР" был взят под стражу в одной из коммун в округе Экс-ан-Прованс.

"Идиоты. Надо было наркоторговца на работу брать. Сутенеры – лохи. Попадаются сразу", – отреагировал на новость в своем Facebook украинский журналист Денис Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, "представительство" террористической группировки "ДНР" в Марселе было торжественно открыто 25 сентября 2017 года.

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