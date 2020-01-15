Повлияет на Украину: международник назвал опасность нового компромата против Трампа

Новые свидетельства от американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с адвокатом лидера США Рудольфом Джулиани – Льва Парнаса по делу об импичменте Дональда Трампа могут быть использованы для внутриполитических разборок в Украине.

Однако лишить американского президента своей должности они вряд ли смогут, сказал в комментарии OBOZREVATEL эксперт-международник Павел Рудяков.

"Эти показания были ожидаемыми, их содержание было уже давно известно не только американцам, но и нашим службам. На саму процедуру ни эти показания, ни любые другие свидетельства, которые еще явно будут всплывать в ближайшие месяцы, повлиять не могут. Как говорят даже американские и международные юристы, правовых оснований для импичмента Трампа нет. Не существует никаких доказательств, которые могли бы подтвердить вину Трампа, их просто не существует, потому что в обратном случае, они были бы уже собраны", – сказал он.

По словам Рудякова, запуск процедуры импичмента Трампа больше политический процесс, и надеяться на получение голосов части республиканцев во время голосования в Сенате не стоит.

Дональд Трамп

А вот в Украине этот компромат действительно может быть использован определенными лицами для достижения собственных целей.

"Что касается влияния этих свидетельств в Украине, то они могут быть использованы для внутриполитических разборок, но для этого должен быть заказчик, которого у нас пока нет. Нет пока человека, который может взять этот материал, привлечь к другим и выстроить из этого стратегию действий с соответствующей целью", – считает международник.

В общем вся история с импичментом, по мнению международного эксперта, даже может сыграть на руку Трампу на предстоящих президентских выборах в США.

"Это будет иметь влияние на будущие выборы, но чего именно в этом воздействии будет больше, или эта история позволит мобилизовать демократический электорат и привлечь к нему дополнительно часть тех, кто еще не определился, или она сыграет против них. Оценка, которую я слышал от американских и европейских аналитиков, сводится к тому, что пока лучшая позиция у Трампа, именно он может больше выиграть от этой истории", – сказал Рудяков.

Как писал OBOZREVATEL:

В США разгорелся громкий скандал из-за "давление на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, которая прошла между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привела к началу процедуры импичмента у американцев.

В ходе беседы Трамп обсуждал вопросы расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.

Зеленский также отреагировал на скандал в Штатах, заявив, что его никто не давил.

В начале ноября демократы Палаты представителей опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента Трампа.

В январе Трамп выдвинул Украине громкое обвинение, заявив о "вмешательстве" в американские выборы. "Почему я должен носить клеймо импичмента на своем имени, если я не делал ничего плохого?" – возмущался он, выразив уверенность, что демократы не добьются его отставки.

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