Главная Новости
31 октября • обновлено в 01:33
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Повар Путина взялся за Африку: стало известно о провале РФ

1.6т Читать материал на украинском

Социальная сеть Facebook разоблачила и удалила три российских сети влияния, нацеленные на страны Африки.

Как передает The New York Times, кремлевская пропаганда нацелилась на Мозамбик, Камерун, Судан, Ливию и другие страны. Всего Facebook удалил около 200 таких аккаунтов.

В компании заявили, что страницы связаны с "фабрикой троллей", за которой стоит олигарх Евгений Пригожин. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина.

Новости
Россия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков": раскрыт план Путина

Фейковые аккаунты распространяют сообщения на арабском языке с критикой США и Франции, пропагандируя политику Кремля.

Евгений Пригожин и Владимир Путин

Евгений Пригожин и Владимир Путин

rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о трагической гибели повара Путина. Однако вскоре Пригожин все же нашелся.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Евгений Пригожин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel