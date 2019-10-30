Повар Путина взялся за Африку: стало известно о провале РФ

Социальная сеть Facebook разоблачила и удалила три российских сети влияния, нацеленные на страны Африки.

Как передает The New York Times, кремлевская пропаганда нацелилась на Мозамбик, Камерун, Судан, Ливию и другие страны. Всего Facebook удалил около 200 таких аккаунтов.

В компании заявили, что страницы связаны с "фабрикой троллей", за которой стоит олигарх Евгений Пригожин. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина.

Фейковые аккаунты распространяют сообщения на арабском языке с критикой США и Франции, пропагандируя политику Кремля.

Евгений Пригожин и Владимир Путин rferl.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о трагической гибели повара Путина. Однако вскоре Пригожин все же нашелся.

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