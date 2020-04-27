Повар Ким Чен Ына рассказал, какая еда "погубила" диктатора КНДР
Диктатор КНДР Ким Чен Ын является ярым любителем деликатесов, которые стали причиной его ожирения.
Как передает Mirror, при росте примерно 170 см Ын весит примерно 127 кг. Бывший шеф-повар правителя Кендзи Фудзимото рассказал, что он никогда не отказывал себе в высококалорийных блюдах.
Ким за ужином мог спокойно съесть дорогостоящий стейк из говядины премиального качества, порцию швейцарского сыра Эмменталь и запить это двумя бутылками элитного шампанского Cristal.
Также Ын любит фуа-гра, говядину Вагью, а также супы из плавников акулы.
Напомним, 36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ ранее сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.
Как писал OBOZREVATEL, накануне в КНДР попытались опровергнуть слухи о смерти Ына, опубликовав сюжет с правителем. Однако актуальность видео также вызывает сомнения, не исключено, что оно архивное.
Вскоре в КНДР сделали еще одну попытку, так и не сумев предоставить весомых доказательств.