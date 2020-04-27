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28 апреля • обновлено в 01:44
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Повар Ким Чен Ына рассказал, какая еда "погубила" диктатора КНДР

3.4т
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Диктатор КНДР Ким Чен Ын является ярым любителем деликатесов, которые стали причиной его ожирения.

Как передает Mirror, при росте примерно 170 см Ын весит примерно 127 кг. Бывший шеф-повар правителя Кендзи Фудзимото рассказал, что он никогда не отказывал себе в высококалорийных блюдах.

Ким за ужином мог спокойно съесть дорогостоящий стейк из говядины премиального качества, порцию швейцарского сыра Эмменталь и запить это двумя бутылками элитного шампанского Cristal.

Также Ын любит фуа-гра, говядину Вагью, а также супы из плавников акулы.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

ТАСС

Напомним, 36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ ранее сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в КНДР попытались опровергнуть слухи о смерти Ына, опубликовав сюжет с правителем. Однако актуальность видео также вызывает сомнения, не исключено, что оно архивное.

Вскоре в КНДР сделали еще одну попытку, так и не сумев предоставить весомых доказательств.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
игра в жмурки это...
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Crimea Yalta, Может и в жмурки. Но пока не доказано что этот Вынь Хунь зажмкрился.
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