Потянуло на молодых? Жену Трампа поймали на поцелуях с Трюдо

Во Франции на саммите "Большой семерки" первую леди США Меланию Трамп засняли за поцелуями с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Инцидент произошел после официальной фотосессии на G7. Видео в Twitter опубликовал телеканал BFM.
На записи показано, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит поцеловала президента США Дональда Трампа, а первая леди ответила на это поцелуем с премьер-министром Трюдо.
После милых обменов любезностями политики еще раз позировали фотографам уже с женами.
Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp— BFMTV (@BFMTV) August 25, 2019
Фотосессия на саммите G7
Фотосессия на саммите G7
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лидеры стран обсудили на саммите G7 во Франции вопрос возвращения России в группу "Большой семерки".
Президент США Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" во Франции рассорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб.
Отметим, что российский сенатор Алексей Пушков назвал абсурдным предложение главы Евросовета Дональда Туска позвать на саммит G7 в 2020 году Украину вместо России.
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