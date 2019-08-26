Потянуло на молодых? Жену Трампа поймали на поцелуях с Трюдо

Во Франции на саммите "Большой семерки" первую леди США Меланию Трамп засняли за поцелуями с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Инцидент произошел после официальной фотосессии на G7. Видео в Twitter опубликовал телеканал BFM.

На записи показано, что супруга президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит поцеловала президента США Дональда Трампа, а первая леди ответила на это поцелуем с премьер-министром Трюдо.

После милых обменов любезностями политики еще раз позировали фотографам уже с женами.

Les membres et invités du G7 réunis pour la traditionnelle photo de famille pic.twitter.com/rAftpEGopp — BFMTV (@BFMTV) August 25, 2019

Фотосессия на саммите G7

Фотосессия на саммите G7

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лидеры стран обсудили на саммите G7 во Франции вопрос возвращения России в группу "Большой семерки".

Президент США Дональд Трамп на саммите "Большой семерки" во Франции рассорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб.

Отметим, что российский сенатор Алексей Пушков назвал абсурдным предложение главы Евросовета Дональда Туска позвать на саммит G7 в 2020 году Украину вместо России.

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