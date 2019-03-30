"Поцеловал в шею и понюхал": вокруг вице-президента США разгорелся громкий секс-скандал

Бывший член Ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в сексуальных домогательствах.

Свою историю женщина рассказала в статье для издания The Cut. По ее словам, все случилось в 2014 году во время публичного мероприятия. Тогда ей было 35 лет, Байдену — 71 год.

"Я почувствовала, как он подошел ко мне сзади и положил свои ладони мне на плечи. Я обмерла — почему вице-президент меня касается?" — написала Флорес.

Джо Байден и Люси Флорес (справа) The Cut

Она утверждает, что Байден вел себя неподобающе. В частности, наклонился и понюхал ее волосы.

"Я была огорчена — я сегодня не вымыла голову, а вице-президент ее нюхает. И, кстати, какого хр*на? Почему вице-президент США нюхает мои волосы?" – возмутилась Флорес.

Затем политик якобы поцеловал ее в затылок. Свое состояние она описала так: "я хотела провалиться под землю". Все прекратилось в тот момент, когда Лорес пригласили на сцену для выступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае, если будет доказано, что президент США Дональд Трамп поручил своему юристу заплатить бывшей модели Playboy Карен Макдугал за молчание об их отношениях, это может стать основанием для импичмента.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!