Как выглядит Венеция после мощнейшего за 50 лет потопа: зрелищные фото

Наводнение в Венеции (Италия), из-за которого власти объявили режим ЧП, стало сильнейшим за последние 50 лет.

Площадь Святого Марка покрылась почти метровым слоем воды, из-за чего ее и ряд других популярных достопримечательностей закрыли для туристов, передает "Медуза" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На пике, зафиксированном 13 ноября, уровень воды поднялся до 1,87 метра – лишь на 7 сантиметров меньше исторического рекорда, зафиксированного в 1966 году.

Затем наводнение немного отступило, но многие части города остались покрыты слоем воды.

Для экстренных мер по ликвидации последствий ЧП из бюджета страны выделены 20 миллионов евро, но, очевидно, что потребуется значительно больше средств.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конто, побывавший в затопленной Венеции, назвал наводнение ударом "в самое сердце страны".

The Venice floods set the stage for a century of climate megaprojects https://t.co/jYJUCtitR8 pic.twitter.com/k5oJsbPYQn