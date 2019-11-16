Как выглядит Венеция после мощнейшего за 50 лет потопа: зрелищные фото

Наводнение в Венеции (Италия), из-за которого власти объявили режим ЧП, стало сильнейшим за последние 50 лет.

Площадь Святого Марка покрылась почти метровым слоем воды, из-за чего ее и ряд других популярных достопримечательностей закрыли для туристов, передает "Медуза" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

На пике, зафиксированном 13 ноября, уровень воды поднялся до 1,87 метра – лишь на 7 сантиметров меньше исторического рекорда, зафиксированного в 1966 году.

Наводнение в Венеции

Затем наводнение немного отступило, но многие части города остались покрыты слоем воды.

Для экстренных мер по ликвидации последствий ЧП из бюджета страны выделены 20 миллионов евро, но, очевидно, что потребуется значительно больше средств.

Наводнение в Венеции

Премьер-министр Италии Джузеппе Конто, побывавший в затопленной Венеции, назвал наводнение ударом "в самое сердце страны".

Наводнение в Венеции

Наводнение в Венеции

Наводнение в Венеции AP

Наводнение в Венеции AP

Наводнение в Венеции AP

Наводнение в Венеции AP

Наводнение в Венеции AP

Наводнение в Венеции AP

Наводнение в Венеции AP

Наводнение в Венеции AP

The Venice floods set the stage for a century of climate megaprojects https://t.co/jYJUCtitR8 pic.twitter.com/k5oJsbPYQn — Globe Opinion (@GlobeDebate) November 16, 2019

Смотрите видео ObozTV по теме:

Как писал OBOZREVATEL, наводнение в Венеции принесло серьезные разрушения и громадные убытки. При этом венецианцы зарабатывают на туристах, демонстрируя последствия стихии

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