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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Потому что ''Крым'' – наш

5.1т

Нет большей символичности, чем кража картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи.

Средь бела дня, не скрывая лица, что называется – на голубом глазу и неизвестно зачем, потому что такой шедевр ни спрятать, ни продать. Можно, конечно, сказать, что из любви к искусству – но оказывается, что грабитель об искусстве имел очень отдаленное представление. Просто хорошо спланированная глупость. Спецоперация.

Разве сам Крым не крали точно так же? Средь бела дня, не скрывая особо лиц, что называется – на голубом глазу и неизвестно зачем, потому что нельзя никого заставить признать чужую территорию своей собственной. Можно, конечно, сказать, что из любви к истории – но об истории грабители Крыма имеют самое отдаленное представление, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

То, что "Крым" украл крымчанин, думаю, тоже мало кого должно удивлять. Ну крымчанин, ну взял себе полотно и пошел. Разве мало было таких в Крыму – кто взял себе должности в новой российской власти и пошел? Обидно то, что укравшего пейзаж будут считать грабителем, а Константинова, Аксенова и даже Поклонскую – государственными деятелями.

Потому что ''Крым'' – наш

Новости
Новости Крымнаша. Похищение картины поразило россиян больше, чем похищение того, что на ней изображено

Потому что красть картины с выставки, с точки зрения "просвещенной" путинской России, – очень даже не хорошо. А красть чужие земли, чужие жизни – очень даже замечательно. Потому что Крым – наш.

Потому что "Крым" теперь – наш, думал некто Денис Чуприков, снимая знаменитое полотно со стены выставочного зала. По-моему, ни один вор в государстве-грабителе и не может думать иначе. И тем, кто еще недавно восторженно кричал "Крым наш!" с экранов, и тем, кто радовался этим крикам, нужно было бы после истории с кражей Куинджи задуматься о метастазах. Метастазах культивирования воровства как политики государства и смысла национального существования.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник:Крым. Реалии
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Тут как не крути - воровство у кацапов в крови.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Да в обоих случаях воры действовали нагло, цинично и при полном безразличии непричастных к объекту кражи окружающих.
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Кук Ааз
Кук Ааз
Картину нашли, вора задержали, все что нужно знать об инциденте в РФ, что бы судить о ней. ГЫ-ГЫ-ГЫ, "Средь бела дня, не скрывая лица, что называется – на голубом глазу и неизвестно зачем" показали как депутат зрады мосейчук берет взятку, и?
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