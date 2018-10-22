''Потери Путина будут большими'': описан сценарий вторжения России в Беларусь

Беларусь готова ликвидировать "зеленых человечков", если Россия попытается продвигать идеи "русского мира" на территории соседней страны.

Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам международной и внутренней политики "Украинского института будущего" Игар Тишкевич, комментируя заявление посла России в Беларуси Михаила Бабича, который заявил о готовности к мощному удару в случае агрессии против Минска.

"России очень трудно продвинуть там "русский мир". В отличие от Украины 2014 года в Беларуси нет не только прочной прозападной позиции, но и мощной пророссийской позиции. На кого будет опираться Российская Федерация, если в Беларусь зайдут "зеленые человечки" - непонятно", - отметил эксперт.

Тишкевич заявил, что в случае вторжения Путина потери России будут очень большими, поскольку белорусские спецслужбы имеют высокую боеспособность.

Лукашенко и Путин

"Речь идет не о войсках, а силах специальных операций - это спецподразделения Пограничной службы, Службы охраны президента, Комитета государственной безопасности, внутренних войск, МВД и тому подобное. В Беларуси всего около десятка спецслужб, каждая из которых имеет свое боевое крыло. И все эти спецслужбы подчиняются непосредственно Виктору Лукашенко, сыну президента Беларуси. Например, появятся на территории Беларуси "зеленые человечки" в количестве 100-200 штук. И что дальше? Даже если подсчитать силы специальных операций, лояльные Виктору Лукашенко - это около 2500-3000 человек, у которых на вооружении есть все, в частности, вертолеты и легкая бронетехника. Спецслужбы без труда ликвидируют этих "зеленых человечков", - уверен он.

При этом Тишкевич добавил, что "защитить себя в случае полномасштабного вторжения со стороны России сегодня не в состоянии даже Украина, что уж говорить о Беларуси".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин и Лукашенко озадачили сеть совместным видео. Некоторые пользователи предположили, что оно означает первый шаг к присоединению страны к составу РФ.