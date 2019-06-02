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"Потенциальный груз-200": в Венесуэле засекли российских наемников в магазине. Фотофакт

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В Акаригуа на западе Венесуэлы зафиксировали российских наемников.

Фотография с военными из РФ опубликована в Twitter Krychek.

"В магазине города Акаригуа на западе Венесуэлы замечена компашка наёмников из российской ЧВК", - сказано в подписи.

В комментариях иронизируют над военными, называя их "потенциальным грузом-200".

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Наемники РФ в Венесуэле

Наемники РФ в Венесуэле

Twitter Krychek

"Потенциальный груз-200": в Венесуэле засекли российских наемников в магазине. Фотофакт
"Потенциальный груз-200": в Венесуэле засекли российских наемников в магазине. Фотофакт
"Потенциальный груз-200": в Венесуэле засекли российских наемников в магазине. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Венесуэле предприняли попытку свержения Мадуро.

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Место
Венесуэла
Тег
ЧВК Вагнер
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