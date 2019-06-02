"Потенциальный груз-200": в Венесуэле засекли российских наемников в магазине. Фотофакт

В Акаригуа на западе Венесуэлы зафиксировали российских наемников.

Фотография с военными из РФ опубликована в Twitter Krychek.

"В магазине города Акаригуа на западе Венесуэлы замечена компашка наёмников из российской ЧВК", - сказано в подписи.

В комментариях иронизируют над военными, называя их "потенциальным грузом-200".

Наемники РФ в Венесуэле Twitter Krychek

В магазине города Акаригуа на западе Венесуэлы замечена компашка наёмников из российской ЧВК. pic.twitter.com/Z4JsON73o4 — Krychek (@Krychek5) 1 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Венесуэле предприняли попытку свержения Мадуро.

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