"Потенциальный груз-200": в Венесуэле засекли российских наемников в магазине. Фотофакт

В Акаригуа на западе Венесуэлы зафиксировали российских наемников.
Фотография с военными из РФ опубликована в Twitter Krychek.
"В магазине города Акаригуа на западе Венесуэлы замечена компашка наёмников из российской ЧВК", - сказано в подписи.
В комментариях иронизируют над военными, называя их "потенциальным грузом-200".
Наемники РФ в Венесуэле
Twitter Krychek
В магазине города Акаригуа на западе Венесуэлы замечена компашка наёмников из российской ЧВК. pic.twitter.com/Z4JsON73o4— Krychek (@Krychek5) 1 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Венесуэле предприняли попытку свержения Мадуро.
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