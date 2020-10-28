Пострадавшие в катастрофе самолета МАУ страны сделали заявление: требуют наказать виновных

Международная группа по координации помощи семьям жертв сбитого в Тегеране самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" потребовали привлечь к ответственности виновников авиакатастрофы.

Об этом во время онлайн-встречи заявили министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана, сообщили на сайте украинского Министерства иностранных дел.

Представители пострадавших стран призвали Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к сбитию самолета, в соответствии со стандартами, изложенными в Конвенции о международной гражданской авиации.

"Координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовного расследования и беспристрастного судебного разбирательства с целью достижения справедливости ради помощи жертвам этой трагедии", – говорится в заявлении.

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