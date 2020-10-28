Пострадавшие в катастрофе самолета МАУ страны сделали заявление: требуют наказать виновных
Международная группа по координации помощи семьям жертв сбитого в Тегеране самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" потребовали привлечь к ответственности виновников авиакатастрофы.
Об этом во время онлайн-встречи заявили министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана, сообщили на сайте украинского Министерства иностранных дел.
Представители пострадавших стран призвали Иран провести независимое и всестороннее расследование причин и факторов, которые привели к сбитию самолета, в соответствии со стандартами, изложенными в Конвенции о международной гражданской авиации.
"Координационная группа будет продолжать требовать привлечь к ответственности виновных лиц, призывая к полному и прозрачному уголовного расследования и беспристрастного судебного разбирательства с целью достижения справедливости ради помощи жертвам этой трагедии", – говорится в заявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ случайно сбили ракетой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
В июне Иран заявил о решении передать во Францию "черные ящики" со сбитого Boeing 737, но позже назвал условия для их передачи Украине.
Украина 1 июля получила от Франции приглашение принять участие в расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета.
Позже Иран поставил условие Украине для расследования катастрофы самолета МАУ.