Пострадали 35 человек: в США произошло ЧП с канадским Boeing. Фото

Самолет Boeing 777−200 авиакомпании Air Canada, следовавший по маршруту Ванкувер – Сидней, совершил аварийную посадку в Гонолулу (Гавайские острова, США), в результате чего пострадали 35 человек.

ЧП произошло в четверг, 11 июля. Об этом сообщает телеканал CBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что вскоре после вылета самолет попал в зону турбулентности и вынужденно сел в США в 6:46 по местному времени. На борту лайнера находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа. 35 человек получили легкие травмы.

Boeing 777−200 Air Canada aeronautic.dk

Маршрут Boeing 777−200

"Это произошло буквально за секунду, но этого времени было достаточно, чтобы увидеть, как всех подбросило в воздух. Некоторые из тех, что не были пристегнуты, бились головой о багажные полки", – рассказал один из пассажиров.

Как уточнил официальный представитель Федеральной авиационной администрации США Ян Грегор, турбулентность произошла на высоте 10 973 метров (36 тысяч футов), примерно в 966 километрах к юго-западу от Гонолулу.

На Гавайях самолет встретили спасатели и медики. Всех пассажиров разместили в гостинице и уже начали подготовку для них резервного борта в Австралию.

ЧП с канадским самолетом в США Instagram Sam Rattanasone

ЧП с канадским самолетом в США Instagram Sam Rattanasone

ЧП с канадским самолетом в США Instagram Sam Rattanasone

ЧП с канадским самолетом в США Twitter Tom Podolec Aviation

ЧП с канадским самолетом в США Twitter Tom Podolec Aviation

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево (Россия, Москва) из-за сработавшей сигнализации о неисправности системы пожаротушения.

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