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12 февраля • обновлено в 17:22
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Постоянно был напуган: соседка Гитлера рассказала подробности его жизни

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101-летняя еврейка Элис Франк-Сток, которая несколько лет жила по соседству с Адольфом Гитлером, рассказала, что он был необщителен и постоянно опасался на свою жизнь.

Об этом пишет Daily Mail. По словам женщины, однажды она видела, как из квартиры Гитлера выносят гроб. Она предположила, что в нем могло быть тело племянницы Гитлера Ангелики Раубаль, которая, по одной из версий, покончила с собой.

Франк-Сток рассказала, что жила в квартире под номером 14, а Гитлер в 13 или 15 квартире. Не смотря на это, Франк-Сток редко видела его и не имела с ним личных контактов.

Постоянно был напуган: соседка Гитлера рассказала подробности его жизни

"Несколько раз наблюдала за тем, как он возвращался домой. Подъезжала машина, из которой выбегали двое охранников из СС, затем выходил Гитлер, явно напуганный тем, что кто-то может совершить на него покушение", – рассказала женщина и отметила, что он опасался за свою жизнь даже в начале карьеры.

Элис Франк-Сток

Элис Франк-Сток

dailymail.co.uk

Отметим, что в квартире в Мюнхене на втором этаже многоэтажного дома Гитлер жил с 1920 по 1929 год. Позже он переехал, а сюда поселил свою племянницу Ангелику Раубаль, с которой Гитлеру приписывают связь.18 сентября 1931 года она покончила с собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Адольф Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия во время Второй мировой войны, однако ему помешала случайность.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Адольф Гитлер (Adolf Hitler)
Место
Германия
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
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