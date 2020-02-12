Постоянно был напуган: соседка Гитлера рассказала подробности его жизни

101-летняя еврейка Элис Франк-Сток, которая несколько лет жила по соседству с Адольфом Гитлером, рассказала, что он был необщителен и постоянно опасался на свою жизнь.

Об этом пишет Daily Mail. По словам женщины, однажды она видела, как из квартиры Гитлера выносят гроб. Она предположила, что в нем могло быть тело племянницы Гитлера Ангелики Раубаль, которая, по одной из версий, покончила с собой.

Франк-Сток рассказала, что жила в квартире под номером 14, а Гитлер в 13 или 15 квартире. Не смотря на это, Франк-Сток редко видела его и не имела с ним личных контактов.

"Несколько раз наблюдала за тем, как он возвращался домой. Подъезжала машина, из которой выбегали двое охранников из СС, затем выходил Гитлер, явно напуганный тем, что кто-то может совершить на него покушение", – рассказала женщина и отметила, что он опасался за свою жизнь даже в начале карьеры.

Элис Франк-Сток dailymail.co.uk

Отметим, что в квартире в Мюнхене на втором этаже многоэтажного дома Гитлер жил с 1920 по 1929 год. Позже он переехал, а сюда поселил свою племянницу Ангелику Раубаль, с которой Гитлеру приписывают связь.18 сентября 1931 года она покончила с собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Адольф Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия во время Второй мировой войны, однако ему помешала случайность.

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