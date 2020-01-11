Поставщик деталей для Boeing 737 пошел на радикальные меры: что решил

Поставщик деталей для самолетов Boeing 737 MAX, Spirit AeroSystems, приняла решение сократить часть работников.
Как отмечается на сайте компании, под сокращение попадут более 2,8 тыс. человек. Всем им выплатят компенсации.
Кроме того, в сообщении сказано, что компания доставляла до 70% комплектующих, что приносило половину годового оборота. В Spirit AeroSystems также отметили, что не получили от Boeing ответа о том, как долго продлится приостановка производства самолета и каковы будут объемы в будущем.
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит часть сотрудников
boeing.com
Напомним, что в декабре стало известно, что Boeing приостановил производство лайнера 737 Max. Это произошло после двух авиакатастроф – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В общей сложности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами, о которых знало руководство компании.
Ранее в сеть попала переписка сотрудников авиакомпании Boeing, в которой они критиковали разработку самолета модели 737 MAX. По их словам, этот самолет "разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежден.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета и прокомментировали катастрофу в Иране.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.
Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
Владимир Зеленский сделал первое заявление о крушении Boeing в Иране.
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