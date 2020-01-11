Поставщик деталей для Boeing 737 пошел на радикальные меры: что решил

Поставщик деталей для самолетов Boeing 737 MAX, Spirit AeroSystems, приняла решение сократить часть работников.

Как отмечается на сайте компании, под сокращение попадут более 2,8 тыс. человек. Всем им выплатят компенсации.

Кроме того, в сообщении сказано, что компания доставляла до 70% комплектующих, что приносило половину годового оборота. В Spirit AeroSystems также отметили, что не получили от Boeing ответа о том, как долго продлится приостановка производства самолета и каковы будут объемы в будущем.

Поставщик деталей для Boeing 737 MAX уволит часть сотрудников boeing.com

Напомним, что в декабре стало известно, что Boeing приостановил производство лайнера 737 Max. Это произошло после двух авиакатастроф – в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии в марте 2019-го. В общей сложности в них погибли 346 человек. По итогам расследования стало понятно, что к трагедиям привели сбои в системе управления полетами, о которых знало руководство компании.

Ранее в сеть попала переписка сотрудников авиакомпании Boeing, в которой они критиковали разработку самолета модели 737 MAX. По их словам, этот самолет "разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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