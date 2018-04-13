"Постановка": Минобороны РФ выступило с мерзким заявлением о химатаке в Сирии

Опубликованное в сети видео с жертвами химической атаки в сирийском городе Дума в Восточной Гуте являются постановочным.

Как передает "Медуза", такое заявление сделал официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, добавив, что сообщения о химатаке являются организованной при участии Великобритании провокацией, цель которой - "спровоцировать США к нанесению ракетных ударов по Сирии".

Он заявил, что России "достоверно известно" о том, что 3-6 апреля на волонтеров из движения "Белые каски" оказывалось "мощное давление" со стороны Лондона. По словам Конашенкова, их заставили "осуществить провокации с якобы химическим оружием".

Конашенков добавил, что Россия нашла двоих сирийских работников скорой помощи из видеоролика, который является "ключевым "доказательством" всех этих обвинений западных стран".

Работники "скорой" рассказали, что 7 апреля в больницы были доставлены люди якобы без признаков отравления, однако во время оказания им помощи ворвались люди с видеокамерами, которые "начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами".

"Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись", — заявил представитель Минобороны РФ.

Напомним, недавно силы президента Сирии Башара Асада, который поддерживается Россией, применили химическое оружие против повстанцев в Думе в восточной Гуте. В результате атаки погибли не менее 150 человек. Всего же пострадали более 1000 людей.

Как писал "Обозреватель", ранее Россия переложила вину за химатаку в Сирии.