Посредник между Украиной и Россией отказался говорить, чей Крым

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик отказался высказывать свою позицию относительно аннексии Россией Крыма.

Это произошло на международном форуме в Зальцбурге, передает "Укринформ". По его словам, у него сейчас нет возможности говорит о полуострове.

Мартин Сайдик "2000"

"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", – сказал политик.

Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции:

"Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ".

Напомним, украинская делегация покинула зал заседаний ОБСЕ, таким образом отреагировав на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Как писал OBOZREVATEL, на открытии ежегодной встречи ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в Варшаве, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что аннексия Крыма Россией и оккупация части Донбаcса угрожает безопасности ОБСЕ.

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