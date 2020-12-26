Посольство в Боснии потребовало вернуть Украине икону, подаренную Лаврову

Мирослав Семенюк Мир 11:47, 26.12.2020 Обновлено: 12:33, 26.12.2020

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине требует вернуть Украине икону, которая была подарена министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

Как сказал посол Украины в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич в комментарии "Украинской правде", сделан уже первый шаг – икона возвращена в Сараево, но надо ее вернуть Украине.

Посольство настаивает на безотлагательном предоставлении информации о том, каким образом украинская икона попала на территорию Боснии.

По словам Кирилича, во время последней встречи в местном МИД 24 декабря боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на этот вопрос.

"Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным", – подчеркнул он.

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