Посольство Украины в Ереване облили борщом из-за заявления МИД: назрел скандал

Посольство Украины в столице Армении Ереване облили борщом из-за заявления украинского Министерства иностранных дел относительно конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает армянское издание Panorama. Согласно его информации, акцию организовало молодежное крыло партии Дашнакцутюн.

Отмечается, что протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках. На них были видны такие лозунги, как "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина".

Кроме этого, люди выкрикивали: "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора".

Участники акции подчеркнули, что Азербайджан в течение нескольких дней объявляет войну Армении, а на границе между странами происходят столкновения. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу, однако именно позиция украинского МИД возмутила их.

"Заявление Украины было односторонним, благосклонным к Азербайджану. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения. Мы пришли сюда, чтобы сказать: ешьте приготовленную вами еду, борщ", – подчеркнули протестующие и вылили принесенные ими обеды под зданием посольства.

Протестную акцию организовали из-за заявления МЗС Украины

Отмечается, что на замечание правоохранителей о том, что это не разрешено, участники акции ответили: "Их заявления также не были разрешены".

"Наши действия очень мягкие в ответ на их заявление. Мы призываем посла передать бизнес-интересы украинским властям и не вмешиваться в этот конфликт, не добавлять воду в мельницу агрессора Азербайджана", – сказал один из организаторов акции, объявив об о ее окончании и выразив надежду, что в Украине будут проведены расследования.

Протестующие также оставили таблички перед зданием посольства, чтобы дипломаты могли их прочитать, когда будут выходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство иностранных дел Армении вызвало посла Украины в Армении Ивана Кулебу из-за заявления украинского МИД по поводу напряженности на армяно-азербайджанской границе.