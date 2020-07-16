Посольство РФ ответило Британии угрозами на обвинения во вмешательстве в выборы

Юрий Сергиенко Мир 20:28, 16.07.2020

Российское посольство в Великобритании пригрозило, что любые "недружественные шаги Лондона не останутся без ответа".

Таким образом в дипломатическом ведомстве отреагировали на обвинения главы британского МИДа Доминика Рааба во вмешательстве в парламентские выборы в 2019 году.

Посольство также обратило внимание на слова Рааба о том, что Великобритания оставляет за собой право на ответные меры. "Любые недружественные шаги в отношении России без надлежащего и адекватного ответа с нашей стороны не останутся", – цитирует заявление посольства "Газета.ru".

Также высказалась и представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Заявление (Рааба) настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если "неуместно говорить" – так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты", – приводит ее слова "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия вмешивалась в проведения парламентских выборов в стране в 2019 году. Чиновник отметил, что российские хакеры через интернет активно распространяли документ, который компрометировал правящую консервативную партию.

Рааб добавил, что правительство Британии оставляет за собой право принять ответные меры в будущем.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Зеленский призвал продлить карантин в Украине, но только на месяц

Россияне с криками "Путин – вор!" вышли на протесты против поправок к конституции: более 100 задержанных. Видео

Пищанская возглавила АМКУ: в каких скандалах замешана

ВСУ уничтожили на Донбассе опорный пункт "Л/ДНР": ликвидированы 7 террористов. Видео

Декларацию о независимости Украины приняли 30 лет назад: как решились на прорывной документ