Посол США в России заявил, что организаторы кибератак находятся в правительстве РФ

В правительстве и спецслужбах России работают люди, которые имеют непосредственное отношение к кибератакам на правительственные учреждения США.

Об этом в интервью радио Свободная Европа/Радио Свобода заявил американский посол в РФ Джон Салливан. Он добавил, что атаки продолжаются и сейчас.

Посол отметил, что значительную активность Россия проявляла в 2016 году, затем в 2018 году, а также сейчас во время президентской кампании.

Салливан подчеркнул, что Кремль таким образом пытается повлиять на решения, которые принимаются в руководстве США.

"Таким образом, мы должны действовать эффективнее, чтобы защитить себя. Нам необходимо продолжать информировать Москву и привлекать к ответственности тех, кто пытается навредить нашей цифровой инфраструктуре и использовать её в своих интересах", – подчеркнул дипломат.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года.

По информации киберподразделения Министерства внутренней безопасности США, под угрозой взлома со стороны российских хакеров оказались правительственные учреждения, власти штатов и критически важные объекты государственной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущая администрация избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против России из-за кибератак на правительственные учреждения. Об этом заявил Рон Клейн, который должен возглавить администрацию нового главы государства. По его словам, меры должны быть такими, чтобы максимально минимизировать вероятность хакерских взломов в будущем.