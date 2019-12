Посол США в Польше поставила Путина на место после спора о Второй мировой

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что виновниками начала Второй мировой войны были лидер нацистов Адольф Гитлер и советский диктатор Иосиф Сталин.

Так дипломат отреагировала в своем Twitter на скандальное мнение президента России Владимира Путина о том, что ряд европейских стран, включая Польшу, вступили в сговор с нацистской Германией накануне Второй мировой войны.

Однако Мосбахер напомнила, что Польша на самом деле была жертвой этого конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", – подчеркнула она.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict.

Ее позиция вызвала бурю возмущения в российских политических кругах. Так, посольство России в Варшаве уже заявило, что сомневается в том, что Мосбахер знает историю.

"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" – написало в Twitter дипломатическое представительство страны-агрессора.

Аналогичную претензию поспешили высказать и в МИД России. "Мы удивлены слышать это от посла США – страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты", – написали в Twitter российского ведомства.

Dear Ambassador, do you really think that you know about history any more than you do about diplomacy? https://t.co/q6IQuwwX1Z