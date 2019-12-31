Посол США в Польше поставила Путина на место после спора о Второй мировой

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что виновниками начала Второй мировой войны были лидер нацистов Адольф Гитлер и советский диктатор Иосиф Сталин.

Так дипломат отреагировала в своем Twitter на скандальное мнение президента России Владимира Путина о том, что ряд европейских стран, включая Польшу, вступили в сговор с нацистской Германией накануне Второй мировой войны.

Однако Мосбахер напомнила, что Польша на самом деле была жертвой этого конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", – подчеркнула она.

Dear President Putin, Hitler and Stalin colluded to start WWII. That is a fact. Poland was a victim of this horrible conflict. — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 30, 2019

Ее позиция вызвала бурю возмущения в российских политических кругах. Так, посольство России в Варшаве уже заявило, что сомневается в том, что Мосбахер знает историю.

"Уважаемая госпожа посол, вы действительно считаете, что знаете об истории больше, чем о дипломатии?" – написало в Twitter дипломатическое представительство страны-агрессора.

Аналогичную претензию поспешили высказать и в МИД России. "Мы удивлены слышать это от посла США – страны, которая была нашим союзником во Второй мировой. Похоже на то, что американский посол в Польше плохо успевала по истории в школе. Мы только напомним некоторые факты", – написали в Twitter российского ведомства.

Джорджетт Мосбахер "Новые известия"

Dear Ambassador, do you really think that you know about history any more than you do about diplomacy? https://t.co/q6IQuwwX1Z — Russian Embassy, PL (@rusemb_pl) December 30, 2019

В свою очередь член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич назвал слова Мосбахер оскорблением президента США Франклина Рузвельта, возглавлявшего страну в годы Второй мировой войны, который называл "антигитлеровскую коалицию "объединенными нациями".

"Заявление американского посла в Польше Джорджетт Мосхабер – откровенно политизированная оценка, продиктованная защитой польского мундира, страны, где она аккредитована", – съязвил одиозный Клинцевич на своей странице в Facebook.

Тем временем спикер нелегитимной Госдумы РФ Вячеслав Володин, как пишут "РИА Новости", также огрызнулся, назвав заявление Мосбахер оскорбительным. Также он отметил, что Госдепартаменту США якобы следует проверять глав своих дипломатических миссий на знание истории стран, где им предстоит работать.

"Незнание истории или умышленное ее искажение недопустимо, когда официальные представители страны, входящей в антигитлеровскую коалицию, в преддверии 75-летия Победы делают такие заявления", – обиделся Володин.

А глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что высказывания Мосбахер о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, но и поощряют Польшу к дальнейшему "насаждению исторической лжи и государственного вандализма".

Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны, они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и гос.вандализма. #Русофобия = #кощунство. #Слуцкий https://t.co/LlZmuwdGph — Леонид Слуцкий (@l_slutsky) 30 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Путин заявил, что посол Польши в Германии накануне начала Второй мировой войны якобы обещал поставить памятник Гитлеру за решение "еврейского вопроса".

Министерство иностранных дел Польши в ответ на скандальное высказывание президента Путина о предыстории начала Второй мировой войны, заявило, что российские власти перекручивают реальную историческую картину.

В заявлении ведомства сказано, что российская сторона "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

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