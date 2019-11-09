Посол США в ЕС давил на Украину: появились доказательства

Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности заявил, что стал свидетелем давления посла США в Европейском Союзе на украинских чиновников с требованием расследовать деятельность Джо Байдена и его сына.
Как сообщает Reuters, об этом говорится в стенограмме, опубликованной 8 ноября демократами, ведущими расследование импичмента президента Дональда Трампа.
Так, Виндман заявил, что на заседании 10 июня в Белом доме посол Гордон Сондленд дал понять, что расследование в отношении Байдена и украинской газовой компании "Буризма" должны быть начаты президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи в Овальном офисе с Трампом.
Скандал с давлением США на Украину
Общественное
"Он что-то призывал, призывал к расследованию, которого не было по Байдену и "Буризме", – сказал подполковник.
"Неоднозначности не было", – заверил Виндман.
"Речь шла о встрече в Белом доме. Он требовал от него... выполнить это особое условие", – подчеркнул он.
По мнению Виндмана, такие действия администрации могут навредить отношениям между США и Украиной.
"Это снижает решимость США поддерживать Украину и, безусловно, ставит вопрос о том, действительно ли они имеют поддержку США", – сказал он.
Первые слушания по делу импичмента Трампа должны начаться на следующей неделе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью было общение с Владимиром Зеленским.
Предметом разговора должно было стать расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 и о возможной связи сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.
Позже Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.
В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины за американские выборы-2020.
Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи ексвицепрезидента США Джо Байдена.
Также госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не оказывали никакого давления на Украину задержкой финансовой и военной помощи.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал