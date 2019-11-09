Посол США в ЕС давил на Украину: появились доказательства

Александр Виндман, подполковник армии США и эксперт по вопросам Украины в Совете нацбезопасности заявил, что стал свидетелем давления посла США в Европейском Союзе на украинских чиновников с требованием расследовать деятельность Джо Байдена и его сына.

Как сообщает Reuters, об этом говорится в стенограмме, опубликованной 8 ноября демократами, ведущими расследование импичмента президента Дональда Трампа.

Так, Виндман заявил, что на заседании 10 июня в Белом доме посол Гордон Сондленд дал понять, что расследование в отношении Байдена и украинской газовой компании "Буризма" должны быть начаты президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи в Овальном офисе с Трампом.

Скандал с давлением США на Украину Общественное

"Он что-то призывал, призывал к расследованию, которого не было по Байдену и "Буризме", – сказал подполковник.

"Неоднозначности не было", – заверил Виндман.

"Речь шла о встрече в Белом доме. Он требовал от него... выполнить это особое условие", – подчеркнул он.

По мнению Виндмана, такие действия администрации могут навредить отношениям между США и Украиной.

"Это снижает решимость США поддерживать Украину и, безусловно, ставит вопрос о том, действительно ли они имеют поддержку США", – сказал он.

Первые слушания по делу импичмента Трампа должны начаться на следующей неделе.

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